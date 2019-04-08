СМИ: "Атлетико" на этой неделе продлит контракт с Облаком

Голкипер "Атлетико" Ян Облак намерен продлить контракт с клубом, несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед".

По информации Marca, новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Сумма отступных в контракте словенца не изменится и останется на уровне 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Облаку со стороны "МЮ". Английский клуб ищет потенциальную замену Давиду Де Хеа, который может уйти в "ПСЖ".

В текущем сезоне 26-летний Облак провел за "Атлетико" 40 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 21 раз сыграл на ноль.