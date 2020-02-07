Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире, согласно исследованию L'Equipe.

49-летний аргентинец зарабатывает в Мадриде 43,6 миллиона евро в год. Это почти в два раза больше, чем идущий на втором месте в этом списке Хосеп Гвардьола из «Манчестер Сити» — 23,38 миллиона евро.

Далее расположились еще два тренера из английской премьерл-лиги — Юрген Клопп («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм»). Оба зарабатывают в год 17,52 миллиона.

Замыкает пятерку главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который получает 16,8 миллиона евро за сезон.