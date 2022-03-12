Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:1).

«Главное, что мы добились результата. До конца сезона все меньше времени, поэтому победа важна, особенно сейчас. «Кадис» сильно прибавил с приходом Серхио, стал играть в другой футбол. Они доставили нам много хлопот. У нас не получались выход из обороны в атаку и контратаки. Во втором тайме мы играли лучше и смогли победить, хотя голевых моментов почти не было», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» набрал 51 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону» (48). При этом у каталонского клуба на две игры меньше.