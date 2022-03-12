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Сегодня, 05:24

«Главное, что мы добились результата». Симеоне — о победе над «Кадисом»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал победу над «Кадисом»
Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:1).

«Главное, что мы добились результата. До конца сезона все меньше времени, поэтому победа важна, особенно сейчас. «Кадис» сильно прибавил с приходом Серхио, стал играть в другой футбол. Они доставили нам много хлопот. У нас не получались выход из обороны в атаку и контратаки. Во втором тайме мы играли лучше и смогли победить, хотя голевых моментов почти не было», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» набрал 51 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону» (48). При этом у каталонского клуба на две игры меньше.

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Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Кадис
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«Атлетико» на своем поле победил «Кадис» и обошел «Барселону» в турнирной таблице
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
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37 тур
38 тур
11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 - : -
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 - : -
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 - : -
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 - : -
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 - : -
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Севилья

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Атлетик

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