«Атлетико» на своем поле победил «Кадис» и обошел «Барселону» в турнирной таблице

«Атлетико» на своем поле победил «Кадис» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:1. В составе «матрасников» отличились нападающий Жоау Фелиш и полузащитник Родриго Де Пауль. За гостей отличился форвард Альваро Негредо.

«Атлетико» набрал 51 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону» (48). Но у каталонского клуба в активе на две игры меньше. В воскресенье сине-гранатовые примут «Осасуну».