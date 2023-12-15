Агуэро раскритиковал Винисиуса и Родриго: «Они высмеивают других игроков»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро раскритиковал нападающих «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго.

«Вини и Родриго высмеивают многих игроков, но никто об этом не говорит. Но, как только вы скажете им что-нибудь в ответ, весь мир знает, что произойдет с этим игроком», — цитирует игрока Football Tweet в соцсети Х.

В сентябре 2022 года в эфире El Chiringuito TV президент испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво сравнил Винисиуса с обезьяной, обсуждая его танцы после голов.

В октябре член совета директоров «Барселоны» назвал Винисиуса клоуном. Позже в клубе извинились за это высказывание.