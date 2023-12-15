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Сегодня, 11:24

Агуэро раскритиковал Винисиуса и Родриго: «Они высмеивают других игроков»

Руслан Минаев
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Винисиус (справа) и Родриго.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро раскритиковал нападающих «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго.

«Вини и Родриго высмеивают многих игроков, но никто об этом не говорит. Но, как только вы скажете им что-нибудь в ответ, весь мир знает, что произойдет с этим игроком», — цитирует игрока Football Tweet в соцсети Х.

В сентябре 2022 года в эфире El Chiringuito TV президент испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво сравнил Винисиуса с обезьяной, обсуждая его танцы после голов.

В октябре член совета директоров «Барселоны» назвал Винисиуса клоуном. Позже в клубе извинились за это высказывание.

Винисиус Жуниор
Серхио Агуэро
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 - : -
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 - : -
18.12 23:00
Жирона – Алавес
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 14 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 13 1 0
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