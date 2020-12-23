Симеоне одержал 300 побед с «Атлетико» в качестве тренера

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Как сообщает Opta, для главного тренера мадридской команды Диего Симеоне эта победа стала 300-й в качестве наставника «матрасников». Для достижения этого результата ему потребовалось 499 матчей.

Симеоне выиграл 60,1 процента своих матчей у руля «Атлетико». Он является лучшим тренером из Южной Америки за всю историю ла лиги по количеству побед.