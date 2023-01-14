Симеоне не планирует покидать пост главного тренера «Атлетико»

Диего Симеоне не планирует покидать пост главного тренера «Атлетико», утверждает Marca.

В руководстве мадридского клуба также не рассматривают вариант с расставанием с аргентинским специалистом.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под руководством 52-летнего аргентинца мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Столько же раз команда выходила в финал Лиги чемпионов.

На данный момент «Атлетико» занимает 6-е место в чемпионате Испании, набрав в 16 матчах 27 очков. Также команды уже завершила выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.