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Симеоне хотел видеть в «Атлетико» еще одного нападающего

09:51
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не вполне доволен тем, как клуб провел трансферную кампанию. Как сообщает AS, тренер хотел подписать еще одного нападающего, чтобы иметь альтернативу Диегу Косте и Альваро Морате.

По данным источника, Симеоне рассчитывал приобрести Родриго из «Валенсии», однако руководство клуба не одобрило этот трансфер. Напомним, что «Атлетико» приобрел минувшим летом в атаку Жоау Феликса за 126 миллионов евро.

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