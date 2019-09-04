Симеоне хотел видеть в «Атлетико» еще одного нападающего

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не вполне доволен тем, как клуб провел трансферную кампанию. Как сообщает AS, тренер хотел подписать еще одного нападающего, чтобы иметь альтернативу Диегу Косте и Альваро Морате.

По данным источника, Симеоне рассчитывал приобрести Родриго из «Валенсии», однако руководство клуба не одобрило этот трансфер. Напомним, что «Атлетико» приобрел минувшим летом в атаку Жоау Феликса за 126 миллионов евро.