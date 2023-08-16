«Севилья» ведет переговоры о подписании защитника «Штутгарта» Сосы

Защитник «Штутгарта» Борна Соса может стать игроком «Севильи».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, испанская команда ведет переговоры о подписании 25-летнего игрока, так как защитник Маркос Акуна может покинуть клуб.

Соса с 2018 года играет за «Штутгарт». В сезоне-2022/23 на счету хорвата 30 матчей, 2 гола и 12 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.