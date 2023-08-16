Деку стал спортивным директором «Барселоны»
«Барселона» объявила о назначении бывшего игрока команды Деку спортивным директором клуба.
45-летний португалец подписал контракт на три сезона. Предыдущий спортивный директор каталонцев Матеу Алемани освободит свой пост после завершения трансферного окна. До этого момента специалисты будут работать совместно.
Деку играл за «Барселону» с 2004 по 2008 годы. Он провел за каталонцев 161 матч, забил 20 мячей и сделал 45 результативных передач. В составе «Барселоны» он становился двухкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Суперкубок страны и в 2006 году стал победителем Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|- : -
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|20.08
|18:30
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0