«Реал» обыграл «Севилью» и прервал безвыгрышную серию
«Реал» в матче 12-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» со счетом 1:0.
Единственный гол в свои ворота забил Буну.
Мадридцы прервали серию без побед: команда Зидана уступила «Валенсии» (1:4), «Вильярреалу» (1:1) и «Алавесу» (1:2).
После этого матча «Реал» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» с 16 очками — на пятой строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
12-й тур
«Севилья» — «Реал» — 0:1 (0:0)
Гол: Буну, 55 — в свои ворота.
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос (Идрисси, 80), Ракитич (Гудель, 64), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Сусо, 64), де Йонг (Эн-Несири, 64), Окампос, Алейш Видаль, Эль-Хаддади (Оливер Торрес, 46).
«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема, Л.Васкес, Винисиус Жуниор, Родригу (Асенсио, 66).
Предупреждения: Кроос, 44. Модрич, 60. Гудель, 76. Винисиус Жуниор, 89.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
5 декабря. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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