«Севилья» претендует на защитника «Лиона»

Защитник «Лиона» Джейсон Денайер может покинуть команду в летнее трансферное окно. На 26-летнего бельгийца претендует испанская «Севилья», сообщает L'Equipe.

Действующий контракт игрока с «Лионом» рассчитан до конца этого сезона.

В нынешнем сезоне Денайер сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Ранее бельгийский защитник выступал за «Манчестер Сити», «Сандерленд», «Селтик» и «Галатасарай». На его счету победы в чемпионате и Кубке Турции, а также победы в Кубке Шотландии и чемпионате Шотландии.