Флик может заменить Хави в «Барселоне»

Бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить «Барселону», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, на кандидатуре 58-летнего немца настаивает президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Ожидается, что специалист готов будет принять предложение летом.

Последним местом работы Флика была сборная Германии, которую он покинул в 2023 году. До этого он тренировал «Баварию», с которой дважды выиграл чемпионат Германии и становился победителем Лиги чемпионов (сезон-2019/20).

Действующий тренер «Барселоны» Хави 27 января объявил, что покинет команду по окончании сезона.