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Сегодня, 04:33

Хави: «Отрыв от «Реала» уже непреодолимый? Вовсе нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (1:0).

«Это очень сложное поле, «Вильяреал» ничего не отдает просто так, они играют лицом к лицу и хотят владеть мячом. Мы пытались выйти из обороны, возможность принять решение отсутствовала. Мы пытаемся работать под высоким давлением, используем давление в своих интересах. Сегодня победа исходит оттуда.

Наш отрыв уже непреодолимый? Вовсе нет. Но счастливы, потому что у нас все хорошо. Мы очень конкурентноспособны, серьезны и готовы побеждать», — приводит слова Хави Marca.

После этого матча «Барселона» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал», у которого матч в запасе, на 11 очков. «Вильярреал» с 31 очком — на восьмой строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Вильярреал
ФК Реал
0
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Чемпионат Испании: «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Реал» — «Эльче» и другие матчи 21-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
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Роберт Левандовски

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Барселона

 14
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
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Карим Бензема

Реал

 9
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
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Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
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Кадис

 14 2 2
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