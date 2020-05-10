Сетьен попросил «Барселону» не продавать Тодибо

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен попросил руководство не продавать защитника Жана-Клера Тодибо. Как сообщает Mundo Deportivo, специалист хочет для начала лично поговорить с 20-летним французом.

Ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы готовы продать игрока за 25 миллионов евро.

Зимой Тодибо перешел в «Шальке» на правах аренды. На его счету 10 матчей в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.