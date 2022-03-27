Сеск Фабрегас восхитился работой Хави в «Барселоне»

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал результаты Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«Мне нравится эта «Барселона», с наслаждением слежу за их игрой, так как ранее команды потеряла некоторые свои черты. В команде всегда были отличные игроки, но ощущение опасности, возможности победить было утрачено.

Хави восстановил командный дух. Такие разные игроки отлично сочетаются между собой. Их объединяет этот дух. Хави нужно продолжать набираться опыта, но он уже убедил команду в ее силе, все идет хорошо», — цитирует Фабрегаса Marca.

«Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 54 очка. 3 апреля каталонцы сыграют с «Севильей» в матче ла лиги.