«Барселона» может снизить зарплаты Альбе, Бускетсу и Пике ради летних трансферов

«Барселона» может снизить зарплаты лидерам команды ради подписания новых игроков, сообщает Marca.

По информации источника, у каталонского клуба проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей в Испании, что может помешать совершению приобретений во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что «Барселона» планирует обсудить понижение зарплаты с Жорди Альбой, Серхио Бускетсом и Жераром Пике.

В следующем сезоне каталонцам придется потратить около 100 миллионов евро на Альбу, Бускетса и Пике с учетом их зарплат, отложенных выплат и бонусов.