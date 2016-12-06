16:11 6 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Серхио Рамос: "Много общаюсь с Криштиану Роналду, но о деле об уклонении от уплаты налогов мы не разговариваем"

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Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что в клубе не обсуждают информацию об уклонении от уплаты налогов игроками команды. Ранее сообщалось, что в соответствующих правонарушениях подозреваются Криштиану Роналду, Пепе, Фабиу Коэнтрау и Лука Модрич.

 
Лидера "Реала" Криштиану РОНАЛДУ недавно заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Впрочем, он не единственный из мадрицев, уличенный в подобном.Финансовые тайны мадридского двора

– Много общаюсь с Криштиану Роналду, но о деле об уклонении от уплаты  налогов мы не разговариваем, – цитирует AS Рамоса. – Эта тема – личное дело каждого, кто упомянут в вышедших материалах. Такие вещи в коллективе не обсуждаются.

 

 

 

 

Криштиану Роналду избежит обвинения в неуплате налогов и заплатит штраф?

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