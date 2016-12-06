Серхио Рамос: "Много общаюсь с Криштиану Роналду, но о деле об уклонении от уплаты налогов мы не разговариваем"

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что в клубе не обсуждают информацию об уклонении от уплаты налогов игроками команды. Ранее сообщалось, что в соответствующих правонарушениях подозреваются Криштиану Роналду, Пепе, Фабиу Коэнтрау и Лука Модрич.

– Много общаюсь с Криштиану Роналду, но о деле об уклонении от уплаты налогов мы не разговариваем, – цитирует AS Рамоса. – Эта тема – личное дело каждого, кто упомянут в вышедших материалах. Такие вещи в коллективе не обсуждаются.

Криштиану Роналду избежит обвинения в неуплате налогов и заплатит штраф?