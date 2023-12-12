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Сегодня, 14:39

Серхи Роберто признался, что хочет продолжить играть в «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что ему комфортно играть под руководством Хави, и он надеется продолжить выступать в каталонском клубе.

«Мне комфортно играть под руководством Хави. Я чувствую его доверие. Если клуб будет доволен моими выступлениями в конце сезона, я останусь в «Барселоне», — цитирует Роберто Sport.

Ранее сообщалось, что 31-летний может продожить карьеру в «Интер Майами». В этом сезоне ла лиги футболист провел 4 матча, забив 1 гол.

Серхи Роберто
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 - : -
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Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
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