Серхи Роберто признался, что хочет продолжить играть в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что ему комфортно играть под руководством Хави, и он надеется продолжить выступать в каталонском клубе.

«Мне комфортно играть под руководством Хави. Я чувствую его доверие. Если клуб будет доволен моими выступлениями в конце сезона, я останусь в «Барселоне», — цитирует Роберто Sport.

Ранее сообщалось, что 31-летний может продожить карьеру в «Интер Майами». В этом сезоне ла лиги футболист провел 4 матча, забив 1 гол.