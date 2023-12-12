Серхи Роберто признался, что хочет продолжить играть в «Барселоне»
Капитан «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что ему комфортно играть под руководством Хави, и он надеется продолжить выступать в каталонском клубе.
«Мне комфортно играть под руководством Хави. Я чувствую его доверие. Если клуб будет доволен моими выступлениями в конце сезона, я останусь в «Барселоне», — цитирует Роберто Sport.
Ранее сообщалось, что 31-летний может продожить карьеру в «Интер Майами». В этом сезоне ла лиги футболист провел 4 матча, забив 1 гол.
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|
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|1
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|41
|
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|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
3
|Барселона
|16
|10
|4
|2
|30-18
|34
|
4
|Атлетико
|15
|11
|1
|3
|32-14
|34
|
5
|Р. Сосьедад
|16
|8
|5
|3
|29-18
|29
|
6
|Атлетик
|16
|8
|5
|3
|31-19
|29
|
7
|Бетис
|16
|6
|8
|2
|19-17
|26
|
8
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
9
|Хетафе
|16
|5
|7
|4
|18-20
|22
|
10
|Р. Вальекано
|16
|4
|8
|4
|16-22
|20
|
11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|
12
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
13
|Осасуна
|16
|4
|4
|8
|18-26
|16
|
14
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
15
|Мальорка
|16
|2
|8
|6
|14-20
|14
|
16
|Севилья
|15
|2
|7
|6
|20-21
|13
|
17
|Кадис
|16
|2
|7
|7
|13-23
|13
|
18
|Сельта
|16
|1
|7
|8
|15-25
|10
|
19
|Гранада
|16
|1
|5
|10
|20-36
|8
|
20
|Альмерия
|16
|0
|4
|12
|17-39
|4
Результаты / календарь
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38 тур
|15.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|16.12
|16:00
|
Сельта – Гранада
|- : -
|16.12
|18:15
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|16.12
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|16.12
|23:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|17.12
|16:00
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|17.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|17.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Кадис
|- : -
|17.12
|23:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|18.12
|23:00
|
Жирона – Алавес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|14
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|13
|1
|0
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