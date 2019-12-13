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Семеду и Альба восстановились после травм и готовятся к матчу с «Реал Сосьедад»

20:49

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде назвал 19 футболистов, которые готовятся к матчу чемпионата Испании против «Реал Сосьедад». Нелсон Семеду и Жорди Альба восстановились после травм и занимаются в общей группе.

Полностью список готовящихся игроков выглядят следующим образом: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жера Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Луис Суарес, Лионель Месси, Нету, Клеман Лангле, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Самюэль Юмтити, Карлес Перес, Ансу Фати.

Артур и Усман Дембеле пропускают игру из-за травмы.

Игра «Реал Сосьедад» — «Барселона» состоится 14 декабря, начало — в 18.00 по московскому времени.

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