«Севилья» на выезде обыграла «Сельту»
«Севилья» победила «Сельту» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.
Единственный мяч на 54-й минуте забил Рафа Мир. «Севилья» набрала 17 очков и занимает третье место в чемпионате Испании. У «Сельты» семь очков и 16-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
9-й тур
«Сельта» — «Севилья» — 0:1 (0:0)
Гол: Мир, 54.
«Сельта»: Дитуро, Мальо, Мурильо, Айду, Галан, Суарес, Бельтран (Тиагу Гальярду, 81), Нолито (Серви, 73), Аспас, Мина, Мендес.
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Рекик, Аугустинссон, Ракитич (Дилэйни, 53), Фернанду Режес, Гудель, Оливер Торрес (Сусо, 53), Хоан Хордан (Акунья, 73), Окампос (Оскар Родригес, 73), Мир (Ламела, 66).
Предупреждения: Мендес, 2. Ракитич, 11. Хесус Навас, 38. Хоан Хордан, 62. Аспас, 88.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
17 октября. Виго. Стадион «Балаидос».
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