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«Севилья» на выезде обыграла «Сельту»

19:08
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«Севилья» победила «Сельту» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 54-й минуте забил Рафа Мир. «Севилья» набрала 17 очков и занимает третье место в чемпионате Испании. У «Сельты» семь очков и 16-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Сельта» — «Севилья» — 0:1 (0:0)

Гол: Мир, 54.

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Мурильо, Айду, Галан, Суарес, Бельтран (Тиагу Гальярду, 81), Нолито (Серви, 73), Аспас, Мина, Мендес.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Рекик, Аугустинссон, Ракитич (Дилэйни, 53), Фернанду Режес, Гудель, Оливер Торрес (Сусо, 53), Хоан Хордан (Акунья, 73), Окампос (Оскар Родригес, 73), Мир (Ламела, 66).

Предупреждения: Мендес, 2. Ракитич, 11. Хесус Навас, 38. Хоан Хордан, 62. Аспас, 88.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

17 октября. Виго. Стадион «Балаидос».

Сельта — Севилья

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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