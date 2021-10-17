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«Райо Вальекано» одержал волевую победу над «Эльче»

16:55
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«Райо Вальекано» обыграл «Эльче» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Марио Эрнандес и Ранди Нтекья. У «Эльче» единственный гол забил Лукас Бое.

Чемпионат Испании. Лига 1

9-й тур

«Райо Вальекано» — «Эльче» — 2:1 (1:1)

Голы: Бойе, 14 (0:1). Эрнандес, 26 (1:1). Нтека, 65 (2:1).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич (Мараш, 83), Гарсия, Катена, Эрнандес (Родригес, 74), Трехо (Лопес, 73), Комесанья (Сисс, 84), Палазон, Валентин, Альваро Гарсия, Гвардьола (Нтека, 62).

«Эльче»: Касилья, Бигас, Паласиос, Верду, Хосема (Мохика, 78), Маскарель, Херард Гумбау (Гути, 65), Пьятти (Лукас, 65), Бенедетто (Хосан, 65), Фидель (Каррильо, 79), Бойе.

Предупреждения: Херард Гумбау, 28. Лопес, 81. Альваро Гарсия, 90+1. Касилья, 90+4.

Судья: Хайме Латре (Испания).

17 октября. Мадрид. Стадион «Вальекас».

Райо Вальекано — Эльче

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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1.96

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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