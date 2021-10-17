«Райо Вальекано» одержал волевую победу над «Эльче»
«Райо Вальекано» обыграл «Эльче» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Марио Эрнандес и Ранди Нтекья. У «Эльче» единственный гол забил Лукас Бое.
Чемпионат Испании. Лига 1
9-й тур
«Райо Вальекано» — «Эльче» — 2:1 (1:1)
Голы: Бойе, 14 (0:1). Эрнандес, 26 (1:1). Нтека, 65 (2:1).
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич (Мараш, 83), Гарсия, Катена, Эрнандес (Родригес, 74), Трехо (Лопес, 73), Комесанья (Сисс, 84), Палазон, Валентин, Альваро Гарсия, Гвардьола (Нтека, 62).
«Эльче»: Касилья, Бигас, Паласиос, Верду, Хосема (Мохика, 78), Маскарель, Херард Гумбау (Гути, 65), Пьятти (Лукас, 65), Бенедетто (Хосан, 65), Фидель (Каррильо, 79), Бойе.
Предупреждения: Херард Гумбау, 28. Лопес, 81. Альваро Гарсия, 90+1. Касилья, 90+4.
Судья: Хайме Латре (Испания).
17 октября. Мадрид. Стадион «Вальекас».
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