«Атлетик» и «Эйбар» сыграли вничью
«Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании.
У хозяев забил Юри Берчиче, у гостей — Кике Гарсия. «Атлетик» набрал 35 очков и занимает девятое место. У «Эйбара» 23 очка и 18-я позиция
Чемпионат Испании
Ла лига
28-й тур
«Атлетик» — «Эйбар» — 1:1 (1:1)
Голы: Берчиче, 9 (1:0). Кике Гарсия, 17 (1:1).
«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Й.Альварес, Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Лопес (Дани Гарсия, 46), Весга (Венседор, 46), Икер Муниаин (Морсильо, 75), Иньяки Уильямс, Беренгер (Ибаи Гомес, 74).
«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Родригес (Инуи, 71), Рафа Суариш, Диоп, С.Альварес, Гарсия (Педро Леон, 84), Посо, Кике Гарсия (Кике, 90+1), Хиль.
Предупреждения: Иньиго Мартинес, 56. Посо, 74.
Судья: Писарро Гомес.
20 марта. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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