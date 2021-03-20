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«Атлетик» и «Эйбар» сыграли вничью

17:50
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«Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

У хозяев забил Юри Берчиче, у гостей — Кике Гарсия. «Атлетик» набрал 35 очков и занимает девятое место. У «Эйбара» 23 очка и 18-я позиция

Чемпионат Испании

Ла лига

28-й тур

«Атлетик» — «Эйбар» — 1:1 (1:1)

Голы: Берчиче, 9 (1:0). Кике Гарсия, 17 (1:1).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Й.Альварес, Рауль Гарсия (Вильялибре, 69), Лопес (Дани Гарсия, 46), Весга (Венседор, 46), Икер Муниаин (Морсильо, 75), Иньяки Уильямс, Беренгер (Ибаи Гомес, 74).

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Родригес (Инуи, 71), Рафа Суариш, Диоп, С.Альварес, Гарсия (Педро Леон, 84), Посо, Кике Гарсия (Кике, 90+1), Хиль.

Предупреждения: Иньиго Мартинес, 56. Посо, 74.

Судья: Писарро Гомес.

20 марта. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес»

Атлетик — Эйбар

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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