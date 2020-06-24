«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов провел 6 минут и получил карточку

«Сельта» победила «Реал Сосьедад» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:0. Российский нападающий клуба из Виго Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте, а на 90-й получил желтую карточку.

«Сельта» оторвалась от зоны вылета на 7 очков.

В другой встрече «Осасуна» также с минимальным счетом одолела «Алавес».

Чемпионат Испании

Лига 1

31-й тур

«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 0:1 (0:1)

Гол: Аспас, 45 — с пенальти.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Айен Муньос, 58), Льоренте, Сальдуа (Горосабель, 73), Элустондо, Мерино, Субименди, Виллиан Жозе, Янузай, Эдегор (Порту, 58), Оярсабаль (Исак, 73).

«Сельта»: Бланко, Оласа, Мурильо, Васкес, Айду, Рафинья, Суарес (Нолито, 71), Брадарич (Араухо, 76), Бельтран (Мендес, 46), Аспас (Саэнс, 76), Мина (Смолов, 84).

Предупреждения: Монреаль, 21. Элустондо, 44. Субименди, 55. Рафинья, 59. Смолов, 90. Янузай, 90+4.

Судья: Прието Иглесиас.

24 июня. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

«Алавес» — «Осасуна» — 0:1 (0:0)

Гол: Лато, 64.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли (Марин, 79), Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина, Камараса (М.Гарсия, 85), Сайнс (Мендес, 79), Хоселу, Лукас, Риоха (Берк, 72).

«Осасуна»: Эррера, Лато, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Ойер, Торрес, Р.Гарсия (Эступиньян, 81), Монкайола (Брашанац, 81), Арнаис (Мерида, 88), Гальего.

Предупреждения: Ойер, 38. Лато, 53. Эли, 60. Дав.Гарсия, 85. Мендес, 90+5.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

24 июня. Витория. Стадион «Мендисорроса».