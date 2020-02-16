«Сельта» едет на матч с «Реалом». Где-то за кадром остался Смолов

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Сельта» на выезде сыграет с «Реалом». Команда отправилась на домашний стадион мадридского клуба «Сантяго Бернабеу». Начало встречи в 23.00 (мск).

В матче может принять участие нападающий Федор Смолов. Пока неизвестно, попали ли он в основной состав или останется в запасе.