Рюдигер заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2023/24

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своей главной цели на следующий сезон.

«Моя цель — выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», — цитирует защитника Madrid Xtra.

Футболист в 2021 году в составе лондонского «Челси» уже выигрывал Лигу чемпионов. На стадии полуфинала «синие» прошли «Реал».

Рюдигер играет в «Реале» с лета 2022 года, куда он перешел из «Челси».