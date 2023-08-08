Рюдигер заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2023/24
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своей главной цели на следующий сезон.
«Моя цель — выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», — цитирует защитника Madrid Xtra.
Футболист в 2021 году в составе лондонского «Челси» уже выигрывал Лигу чемпионов. На стадии полуфинала «синие» прошли «Реал».
Рюдигер играет в «Реале» с лета 2022 года, куда он перешел из «Челси».
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|И
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|П
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|О
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1
|Барселона
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2
|Реал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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