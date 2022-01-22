Россиянин Никита Иосифов дебютировал в чемпионате Испании

Российский нападающий Никита Иосифов дебютировал в составе «Вильярреала» в чемпионате Испании.

20-летний россиянин вышел на замену в матче «Вильярреала» против «Мальорки» (3:0) и сыграл 4 минуты.

Ранее экс-полузащитник «Локо» дебютировал в Кубке Испании и отметился голом.