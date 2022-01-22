Капитан «Атлетика» заразился коронавирусом

Полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин заразился коронавирусом, информирует официальный сайт клуба.

Тест 29-летнего испанца на коронавирус оказался положительным. Полузащитник чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции.

В текущем сезоне испанской примеры на счету Муниаина 20 матчей, в которых он забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.