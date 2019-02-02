Роналду не будет лишен государственных наград в Португалии

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет лишен государственных наград Португалии, сообщает Mundo Deportivo. Совет почетных орденов решил, что приговор испанского суда не явлется весомым основанием для лишения.

Ранее сообщалось, что Роналду может лишиться ордена Генриха Мореплавателя (орден Инфанта дона Энрики) и ордена "За заслуги" из-за решение испанского суда, который приговорил футболиста к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро.