Ди Мария хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне»

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне». Он ждет предложения от испанского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

34-летний аргентинский футболист хотел бы продолжить свою карьеру в каталонской команде, хотя до этого у полузащитника была договоренность с «Ювентусом».

На данный момент аргентинец является свободным агентом после того, как у него истёк контракт с «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провел во французском чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.