Ромеро: Месси попросил «Барселону» устроить переход до конца сезона

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси попросил организовать его переход в «Барселону» до конца нынешнего сезона, утверждает испанский журналист Жерар Ромеро на Twitch.

По информации источника, 35-летний аргентинский футболист останется в французском клубе, если «Барселона» не предпримет решительных шагов для организации его трансфера в каталонскую команду.

Контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца июня 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел 36 матчей за парижан, забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро. Предыдущим клубом футболиста была «Барселона».