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Родриго — о переходе Мбаппе: «Я сяду на скамейку запасных? Это будет счастливой проблемой для Анчелотти»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Родриго после дубля в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:0) поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я думаю, что это близко к тому, как говорят журналисты. Я доверяю вам, ребята! Но я не знаю, что на самом деле происходит. Если Мбаппе придет, я буду сидеть на скамейке запасных? Это будет счастливой проблемой для главного тренера, но я сосредоточен только на «Реале», — приводит слова Родриго журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 25-летний француз отказался от бонуса за лояльность «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро. Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.

«Реал» одержал третью победу в ла лиге подряд. Беспроигрышная серия мадридцев в чемпионате Испании длится 24 матча — 18 побед и 6 ничьих. Команда Карло Анчелотти набрала 75 очков и оторвалась от идущей на втором месте «Барселоны» (67). «Атлетик» с 56 очками — на 4-й строчке.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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Беллингем сделал 30 результативных действий в 32 матчах за «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
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30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
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30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
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Сельта – Р. Вальекано
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Жирона – Бетис
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Алекс Баэна

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 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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