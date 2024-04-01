Беллингем сделал 30 результативных действий в 32 матчах за «Реал»

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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сделал голевой пас в матче с «Атлетиком» (2:0) в 30-м туре ла лиги.

20-летний британец сделал 30-е результативное действие в 32 матчах дебютного сезона за «сливочных» — 20 мячей и 10 голевых пасов.

«Реал» набрал 75 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.