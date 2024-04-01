Беллингем сделал 30 результативных действий в 32 матчах за «Реал»
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем сделал голевой пас в матче с «Атлетиком» (2:0) в 30-м туре ла лиги.
20-летний британец сделал 30-е результативное действие в 32 матчах дебютного сезона за «сливочных» — 20 мячей и 10 голевых пасов.
«Реал» набрал 75 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|23
|6
|1
|66-20
|75
|
2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
5
|Атлетико
|29
|17
|4
|8
|54-34
|55
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36-36
|42
|
8
|Валенсия
|29
|11
|8
|10
|32-32
|41
|
9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
10
|Вильярреал
|29
|10
|8
|11
|47-51
|38
|
11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32-44
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30-59
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.03
|23:00
|
Кадис – Гранада
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Хетафе – Севилья
|0 : 1
|30.03
|18:15
|
Альмерия – Осасуна
|0 : 3
|30.03
|20:30
|
Валенсия – Мальорка
|0 : 0
|30.03
|23:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|1 : 0
|31.03
|15:00
|
Сельта – Р. Вальекано
|0 : 0
|31.03
|17:15
|
Жирона – Бетис
|3 : 2
|31.03
|19:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|0 : 1
|31.03
|22:00
|
Реал – Атлетик
|2 : 0
|1.04
|22:00
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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