Ривалдо: «Не верю, что Месси просил Неймара вернуться»

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо считает слухами разговоры о том, будто нападающий каталонцев Лионель Месси просил вернуть Неймара. Испанские СМИ утверждают, что аргентинец якобы уговаривал бразильца вернуться из «ПСЖ», но сделка не состоялась минувшим летом.

— Я не верю этой истории, — цитирует A Bola Ривалдо. — Это просто слухи. Конечно, они часто общаются, потому что вместе играли и остаются хорошими друзьями. Но я не могу себе представить, чтобы Месси просил Неймара вернуться, взяв на себя роль президента или спортивного директора клуба.