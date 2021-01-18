Решение по дисквалификации Месси будет вынесено завтра

Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынесет решение в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 19 января, информирует Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что аргентинец может быть дисквалифицирован на срок до 12 матчей после удаления в финале Суперкубка Испании. На 121-й минуте встречи против «Атлетика» (2:3) Месси получил красную карточку после того, как ударил форварда Асьера Вильялибре сзади по голове. Судья удалил игрока после видеопросмотра.

Если комитет по соревнованиям расценит действия аргентинца как умышленную агрессию, то он может получить максимальный срок дисквалификации.

В противном случае Месси может быть отстранен на срок от одного до трех матчей, не считая автоматическую дисквалификацию на одну игру за прямую красную карточку.