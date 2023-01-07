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Сегодня, 18:26

Хави заявил, что будущее Бускетса в «Барселоне» зависит от правил финансового fair-play

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса в стане испанской команды.

«Будущее Бускетса? Это будет во многом зависеть от правил финансового fair-play. Надеюсь, что до конца сезона он будет демонстрировать хорошую игру. Серхио — наш капитан, у него еще есть шесть месяцев по контракту», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

34-летний испанец выступает за «Барселону» с июля 2008 года. Всего за испанский клуб он провел 698 матчей, забил 18 мячей и отдал 42 результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2023 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230107/1001914549/pulso-barca-fichaje-pivote.html
Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
18
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
19
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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