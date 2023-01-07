Хави заявил, что будущее Бускетса в «Барселоне» зависит от правил финансового fair-play

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса в стане испанской команды.

«Будущее Бускетса? Это будет во многом зависеть от правил финансового fair-play. Надеюсь, что до конца сезона он будет демонстрировать хорошую игру. Серхио — наш капитан, у него еще есть шесть месяцев по контракту», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

34-летний испанец выступает за «Барселону» с июля 2008 года. Всего за испанский клуб он провел 698 матчей, забил 18 мячей и отдал 42 результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2023 года.