«Реал Сосьедад» дома победил «Вильярреал»

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Вильярреал» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в матче забил Браис Мендес.

Баскский клуб набрал 16 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице ла лиги. У «желтой субмарины» 12 очков и 9-я строчка.