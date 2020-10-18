«Реал Сосьедад» разгромил «Бетис» и возглавил таблицу ла лиги
«Реал Сосьедад» разгромил «Бетис» в матче 6-го тура ла лиги — 3:0. Клуб из Сан-Себастьяна возглавил турнирную таблицу c 11 очками в 6 играх.
Чемпионат Испании
Лига 1
6-й тур
«Бетис» — «Реал Сосьедад» — 0:3 (0:1)
Голы: Порту, 43 (0:1). Оярсабаль, 74 — с пенальти (0:2). Янузай, 88 (0:3).
«Бетис»: Браво, Сидней, Бартра, Алекс Морено (Миранда, 75), Каналес (Виллиам Карвалью, 59), Фекир, Родригес, Хоакин (Лорен Морон, 58), Тельо (Лайнес, 75), Борха Иглесиас (Санабрия, 46), Руибаль.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва (Янузай, 84), Порту, Мерино, Гевара (Субименди, 65), Виллиан Жозе (Исак, 69), Оярсабаль (Роберто Лопес, 84).
Предупреждения: Сидней, 53. Бартра, 72. Исак, 87.
Судья: Эстрада Фернандес.
18 октября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/