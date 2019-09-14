«Реал Сосьедад» переиграл «Атлетико»

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле победил «Атлетико» со счетом 2:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Реал Сосьедад» — «Атлетико» — 2:0 (0:0)

Голы: Эдегор, 58 (1:0). Монреаль, 61 (2:0).

«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Д.Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Порту (Сурутуса, 83), Мерино (Янузай, 83), Субельдия, Эдегор, Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 73).

«Атлетико»: Облак (Адан, 66), Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Диегу Коста, Витоло, Лемар (М.Льоренте, 46), Жоау Феликс (Корреа, 57).

Предупреждения: Субельдия, 45. Триппьер, 51. М.Льоренте, 60. Диегу Коста, 69.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

14 сентября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

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