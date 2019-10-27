«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Сельту» и поднялся на второе место

«Реал Сосьедад» выиграл у «Сельты» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч на 82-й минуте забил Александр Исак. На 66-й минуте у хозяев красную карточку получил Папе Шейх.

Баскский клуб набрал 19 очков и поднялся на второе место в ла лиге. Столько де у лидирующей «Барселоны», которая имеет матч в запасе. «Сельта» на 18-м месте — девять очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

10-й тур

«Сельта» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (0:0)

Гол: Исак, 82.

«Сельта»: Бланко, Араухо (Саэнс, 60), Мальо, Оласа, Айду, Суарес (Бельтран, 69), Лоботка (Фернандес, 84), Шейх, Аспас, Мина, Мендес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Ле Норман, Порту (А.Барренечеа, 90+5), Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 75), Эдегор, Оярсабаль (Сангальи, 86).

Предупреждения: Мальо, 56. Шейх, 60. Субельдия, 71. Аспас, 77. Оярсабаль, 86. Саэнс, 90.

Удаление: Шейх, 66.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

27 октября. Виго. Стадион «Балаидос».

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