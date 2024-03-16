Гол Захаряна помог «Реал Сосьедад» обыграть «Кадис»

«Реал Сосьедад» выиграл у «Кадиса» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне.

На 28-й минуте встречи полузащитник Микель Мерино открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. На 66-й минуте российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену, а на 68-й — забил гол, который стал для него первым за испанскую команду.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Кадис» идет на 18-й строчке — 22 очка.