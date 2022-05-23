«Атлетико» в заключительном туре обыграл «Реал Сосьедад»

«Атлетико» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

У мадридцев отличились Родриго де Пауль и Анхель Корреа, баскский клуб ответил точным ударом Хон Гуриди.

По итогам сезона «Атлетико» с 71 очком занял третье место в турнирной таблице и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» с 62 очками завершил сезон на шестой строчке и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы.