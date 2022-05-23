«Атлетико» в заключительном туре обыграл «Реал Сосьедад»
«Атлетико» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.
У мадридцев отличились Родриго де Пауль и Анхель Корреа, баскский клуб ответил точным ударом Хон Гуриди.
По итогам сезона «Атлетико» с 71 очком занял третье место в турнирной таблице и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» с 62 очками завершил сезон на шестой строчке и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|1 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Леванте
|1 : 1
|14.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 1
|14.08
|23:00
|
Алавес – Реал
|1 : 4
|14.08
|23:00
|
Осасуна – Эспаньол
|0 : 0
|15.08
|18:30
|
Сельта – Атлетико
|1 : 2
|15.08
|21:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 2
|15.08
|23:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|3 : 0
|16.08
|21:00
|
Вильярреал – Гранада
|0 : 0
|16.08
|23:00
|
Эльче – Атлетик
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
Новости