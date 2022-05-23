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«Атлетико» в заключительном туре обыграл «Реал Сосьедад»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
22 мая. «Реал Сосьедад» — «Атлетико» — 1:2.
Фото AFP

«Атлетико» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

У мадридцев отличились Родриго де Пауль и Анхель Корреа, баскский клуб ответил точным ударом Хон Гуриди.

По итогам сезона «Атлетико» с 71 очком занял третье место в турнирной таблице и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» с 62 очками завершил сезон на шестой строчке и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы.

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:2
Атлетико
Голы
де Пауль, 50 (0:1), Корреа, 69 (0:2), Гуриди, 90+3 (1:2)
Реал Сосьедад
Ремиро Элустондо Рико Горосабель (Сальдуа, 72) Ле Норман Субименди Ильярраменди (Гуриди, 81) Мерино Рафинья (Порту, 63) Исак (Янузай, 63) Серлот (Джуара, 71)
Атлетико
Облак Савич Фелипе Мандава Кондогбья де Пауль (Лемар, 86) Коке Льоренте Гризманн (Суарес, 86) Кунья (Корреа, 63) Феррейра-Карраско
Предупреждения
Ле Норман 13’, Рафинья 36’, Мерино 53’, Порту 76’  -  Гризманн 45+2’, Савич 90+2’
Судьи
Мунуэра (Испания)
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Гол Рафаэля Мира принес «Севилье» победу над «Атлетиком» в последнем туре ла лиги
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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38 тур
13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
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Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
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Жюль Кунде

Севилья

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Уго Гильямон

Валенсия

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