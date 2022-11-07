«Реал» хочет продлить контракт с Асенсио до начала ЧМ-2022 в Катаре

«Реал» собирается продлить контракт с полузащитником Марко Асенсио до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство сливочных предложит 26-летнему игроку соглашение на 2,5 года. Текущий контракт игрока истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября.