Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал отчет о балансе клубов за два последних трансферных окна. Наихудший показатель у «Реала», его баланс составил минус 181 миллион евро. Мадридцы на семерых новичков потратили 330 миллионов и выручили 149 миллионов с продажи семи футболистов.

Вторая — «Астон Вилла» (-169 миллионов), третья — «Барселона» (-166 миллионов). Также в топ-10 вошли: «Манчестер Юнайтед» (-151 миллион), «Тоттенхэм» (-141 миллион), «Монако» (-121 миллион), «Интер» (-111 миллионов), «Ювентус» (-94 миллиона), «Фиорентина» (-93 миллиона) и «Герта» (-92 миллиона).

Худший показатель среди топ-5 лиг Европы у АПЛ — минус 844 миллиона.