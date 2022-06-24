«Реал» попытается подписать Дибалу в случае ухода Асенсио

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает Tuttosport.

По информации источника, мадридский клуб попытается подписать 28-летнего аргентинца в случае ухода полузащитника Марко Асенсио.

Напомним, что Дибала станет свободным агентом 30 июня 2022 года года. В прошедшем сезоне нападающий забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за туринский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Дибала перейдет в «Интер».