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Сегодня, 08:26

«Реал» попытается подписать Дибалу в случае ухода Асенсио

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает Tuttosport.

По информации источника, мадридский клуб попытается подписать 28-летнего аргентинца в случае ухода полузащитника Марко Асенсио.

Напомним, что Дибала станет свободным агентом 30 июня 2022 года года. В прошедшем сезоне нападающий забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за туринский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Дибала перейдет в «Интер».

Источник: https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/inter/2022/06/23-94072834/zhang_tira_il_freno_dybala-inter_si_fa_dura_e_occhio_al_real_madrid
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