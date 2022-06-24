Дембеле просил Хави убедить Лапорту сделать новое предложение по контракту

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет заключить с каталонским клубом контракт на улучшенных условиях, сообщает AS.

По информации источника, 25-летний француз обратился к главному тренеру каталонцев Хави с просьбой убедить президента клуба Жоана Лапорту представить ему новое предложение о продлении соглашения.

Отмечается, что Хави ответил нападающему следующим образом: «Предложение «Барселоны» у тебя есть с декабря. Или принимай его, или все кончено. Клуб не будет направлять новое предложение, о чем я тебе уже говорил на прошлой встрече».

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.