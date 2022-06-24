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Сегодня, 07:16

Дембеле просил Хави убедить Лапорту сделать новое предложение по контракту

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле хочет заключить с каталонским клубом контракт на улучшенных условиях, сообщает AS.

По информации источника, 25-летний француз обратился к главному тренеру каталонцев Хави с просьбой убедить президента клуба Жоана Лапорту представить ему новое предложение о продлении соглашения.

Отмечается, что Хави ответил нападающему следующим образом: «Предложение «Барселоны» у тебя есть с декабря. Или принимай его, или все кончено. Клуб не будет направлять новое предложение, о чем я тебе уже говорил на прошлой встрече».

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://as.com/futbol/primera/dembele-envia-un-sos-a-xavi-n/
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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