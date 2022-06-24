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Сегодня, 09:20

Марко Асенсио хочет продолжить карьеру в «Милане»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио хочет продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sport.es. Однако точного решения игрок пока не принял.

По данным источника, футболист уверен, что в миланском клубе у него будет больше игрового времени, чем в «Ливерпуле», который также проявляет к нему интерес. Однако «Милан» не готов платить хавбеку сумму, которую он сейчас получает в «Реале», — 6 миллионов евро в год. А английский клуб может предложить ему такую зарплату.

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за сливочных.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Марко Асенсио
ФК Ливерпуль
ФК Милан
ФК Реал
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