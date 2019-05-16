"Реал" признан самым дорогим брендом в мире, "Зенит" – на 46-м месте

"Реал" обошел "Манчестер Юнайтед" и стал самым дорогим футбольным брендом в мире.

Согласно отчету независимой консалтинговой компании Brand Finance, стоимость "Реала" выросла на 26,9 процентов и в 2019 году составляет около 1,646 миллиарда евро.

На второй строчке располагается "Манчестер Юнайтед". Стоимость английского клуба упала на 5,8 процента и оценивается в 1,472 миллиарда. В прошлом году "МЮ" занимал первую строчку. На третьем месте идет "Барселона" – 1,393 миллиарда (+11,8 процента по сравнению с 2018 годом).

Также в десятку попали "Бавария", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "ПСЖ", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Среди российских клубов в топ-50 вошел "Зенит" – 46-е место. Стоимость петербургского клуба оценивается в 116 миллонов евро.