«Реал» отказался от кандидатуры Почеттино из-за Мбаппе

Руководство «Реала» отказалось рассматривать Маурисио Почеттино из «ПСЖ» на пост главного тренера команды, сообщает Cadena SER.

Мадридский клуб не стал переманивать аргентинского специалиста, чтобы не портить отношения с парижанами. «Реал» планирует приобрести форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе в 2022 году.

Позже во вторник стало известно, что новым главным тренером «Реала» после ухода Зинедина Зидана назначен Карло Анчелотти.