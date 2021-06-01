«Реал» отказался от кандидатуры Почеттино из-за Мбаппе
21:07
Руководство «Реала» отказалось рассматривать Маурисио Почеттино из «ПСЖ» на пост главного тренера команды, сообщает Cadena SER.
Мадридский клуб не стал переманивать аргентинского специалиста, чтобы не портить отношения с парижанами. «Реал» планирует приобрести форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе в 2022 году.
Позже во вторник стало известно, что новым главным тренером «Реала» после ухода Зинедина Зидана назначен Карло Анчелотти.
Читайте также
Определился единственный расклад, при котором Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю