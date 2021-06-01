«Барселона» не стала продлевать контракт с Мирандой
20:13
Защитник Хуан Миранда продолжит выступать за «Бетис», в котором он провел сезон на правах аренды, сообщает сайт «Барселоны».
«Барселона», владевшая игроком, решила не использовать опцию продления с ним. При этом она сохранит право получить 40 процентов от суммы последующей продажи испанца, а также сможет выкупить его в первоочередном порядке.
В минувшем сезоне 21-летний Миранда провел 22 игры в ла лиге и забил один гол.
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