«Барселона» не стала продлевать контракт с Мирандой

Защитник Хуан Миранда продолжит выступать за «Бетис», в котором он провел сезон на правах аренды, сообщает сайт «Барселоны».

«Барселона», владевшая игроком, решила не использовать опцию продления с ним. При этом она сохранит право получить 40 процентов от суммы последующей продажи испанца, а также сможет выкупить его в первоочередном порядке.

В минувшем сезоне 21-летний Миранда провел 22 игры в ла лиге и забил один гол.